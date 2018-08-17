Трампа призвали покончить с истерией вокруг России

Член американского Конгресса Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России и переключить внимание властей на проблемы, происходящие внутри страны. Об этом он написал в колонке издания RealClear Politics.

«Мейнстримовые СМИ и потерявшие связь с реальностью политики и бюрократы хотят, чтобы мы поверили в то, что холодная война никогда не кончалась, что говорить с россиянами — это преступление и что мы все должны бояться любого россиянина в США», — заявил республиканец, избранный от четвертого округа штата Кентукки.

По его словам, «российский заговор», который активно навязывается демократами после избрания Трампа, не волнует «нормальных американцев». Трудолюбивые граждане, считает конгрессмен, беспокоятся о рабочих местах, оплате счетов и заинтересованы в том, чтобы их дети жили в лучшей стране.

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Масси связывает одержимость Россией с арестом россиянки Марии Бутиной, задержанной по подозрению «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США» в середине июля, а также с обвинениями российским разведчикам, якобы причастным к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.

Конгрессмен также перечислил реальные угрозы США. По его убеждениям, опасность для американского государства представляет госдолг, отсутствие безопасности на границах и радикальный исламский терроризм.

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