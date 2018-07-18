Уличенной в работе на Россию россиянке зачитали обвинения в суде Вашингтона

В суде Вашингтона зачитали обвинения гражданке России Марии Бутиной. Об этом сообщает ТАСС.

29-летнюю россиянку обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Ей может грозить до 15 лет тюремного заключения в случае признания ее виновной.

Бутина в ходе судебного заседания заявила о своей невиновности. Адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл заверил, что его клиентка не пыталась повлиять на политику США или подорвать ее. По его словам, суть предъявленных ей обвинений попросту раздута.

Следующее заседание по делу состоится 24 июля.

Позднее Дрисколл сообщил РИА Новости, что его подзащитная передала в сенат США восемь тысяч страниц документов, а также прошла 8-часовой допрос.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Предполагается, что она работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США.

Отмечалось, что женщина также связана с организацией, продвигающей право на владение оружием. В официальных документах имя чиновника и название компании не указано, однако издание Politico отмечает, что Бутина — помощница бывшего сенатора Александра Торшина, поддерживающего Национальную стрелковую ассоциацию США.

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