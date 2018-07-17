Посольство России показало фото задержанной за шпионаж в США россиянки

Посольство России в США выясняет обстоятельства задержания Марии Бутиной, которую обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства. Об этом говорится на официальной странице дипмисии в Facebook.

Посольство также опубликовало фото россиянки. «Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гражданку России Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля. В министерстве юстиции США рассказали, что суд округа Колумбия принял решение оставить ее под стражей до слушаний, которые пройдут 18 июля.

Предполагается, что задержанная работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. По информации СМИ, Мария Бутина работала помощницей заместителя председателя Банка России Александра Торшина.

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