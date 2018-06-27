Россию уличили в слежке за следователями по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Российские и украинские спецслужбы обвинили в слежке за экспертами, проводившими расследование по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе в Донбассе летом 2014 года. Об этом передает RTL Nieuws со ссылкой на источники.

Следящие устройства были установлены в номерах гостиниц и в электронных устройствах сотрудников следственной группы, а также дипломатов и военных, приезжавших на Украину для проведения расследования.

Как пишет издание, слежка со стороны Украины, которая входит в международную следственную группу, — «очень чувствительный вопрос». В то же время отмечается, что российская слежка была более «структурированной и масштабной».

Собеседник сообщил, что из-за подозрений о шпионаже, нидерландским госслужащим рекомендовали не пользоваться сетями wi-fi и отправлять любую информацию в зашифрованном виде. Кроме того, важные разговоры из-за опаски прослушивания проводились только в специальном помещении в здании нидерландского посольства.

Представители власти подтвердили RTL Nieuws, что «шпионаж был предполагаем, так как «Боинг» был сбит в зоне конфликта, где сталкиваются геополитические интересы разных сторон». Об этом совместно заявили представители прокуратуры, полиции, министерства юстиции, внутренних дел и иностранных дел.

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В мае Совместная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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