Нидерланды поверили в ЕС после крушения малайзийского Боинга

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что изменил свое отношение к Евросоюзу после того, как страны-члены объединились и потребовали от России объяснить причастность к крушению пассажирского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщает телеканал NOS.

«В такие моменты понимаешь, что такое международная солидарность и чего с ее помощью можно достичь», — сказал он.

Рютте также отметил, что Москва решила дистанцироваться от своих западных соседей и не желает объяснять свою причастность к крушению малайзийского «Боинга», писало AFP.

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Ранее 13 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение о сотрудничестве с Украиной в расследовании дела о крушении самолета.

В мае Совместная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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