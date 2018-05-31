Малайзия сняла с России вину в уничтожении «Боинга» над Донбассом

Россию нельзя считать виновной в уничтожении пассажирского «Боинга», потерпевшего крушение над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок изданию ChannelNews Asia.

«Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию», — сказал он, отметив, что все последующие действия будут совершаться только на основе доказательств с учетом дипломатических отношений между двумя странами.

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24 мая на пресс-конференции JIT были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков». Одна из установок с номером 332 затем была отправлена на территорию Украины. Именно из нее, по версии следствия, был сбит «Боинг».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает результаты расследования до тех пор, пока к нему не допустят российских специалистов. «Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии», — отметил он.

В 2015 году Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать международный трибунал для установления виновных в крушении «Боинга» и их судебного преследования. Большинство стран-членов Совбеза ее поддержали, однако Россия заблокировала принятие документа, воспользовавшись правом вето.

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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