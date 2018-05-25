В российском Минобороны рассказали о сбившей «Боинг» над Донбассом ракете

Минобороны России обвинило следствие по сбитому над Донбассом «Боингу» в замалчивании информации о дате и месте обнаружения двигателя от ракеты «Бук», а также данные о тех, кто передал этот агрегат комиссии, сообщает РИА Новости.

Серийный номер ракеты, которая может быть причастна к катастрофе, по словам военных, указывает на то, что ракета была произведена в 1986 году в СССР. Однако все они подлежат списанию и утилизации после 25-летней эксплуатации, утверждают российские военные.

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Как отметили в ведомстве, к моменту развала СССР на Украине было около 20 дивизионов ЗРК «Бук» и с 1991 года туда не было поставлено ни одной новой ракеты.

В четверг, 24 мая, международная следственная группа продемонстрировала уцелевшую обшивку двигателя зенитной ракеты, которой был сбит пассажирский самолет MH17 Malaysia Airlines, и указала на то, что он якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России из Курска.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает результаты расследования до тех пор, пока к нему не допустят российских специалистов. «Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии», — отметил он.

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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