Премьер Нидерландов пролил кофе на входе в парламент и сам вытер его

@ceesvanbeek / Twitter

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) пролил кофе из бумажного стакана на входе в парламент, а затем попросил уборщиц дать ему швабру и сам стер пятно. Инцидент запечатлели камеры голландского телеканала NOS.

Окружающие встретили действия политика овациями, а уборщицы подбадривали его.

Парламентский корреспондент Ирен Оствейн отметила, что Рютте прекрасно знал, что камера работала, но «все равно остался, вытер лужу и очень гордится этим».

В сети эмоционально отреагировали на поступок политика. Пользовательница Twitter Zeynep Gunes из Великобритании написала, что не может представить, чтобы подобное случилось в английском парламенте. А турецкий журналист под ником yusuf ozkan заподозрил Рюгге в попытке попиариться.

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