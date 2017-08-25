Бывший премьер-министр Австралии признался в пропуске голосования из-за похмелья

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт в 2009 году не пришел в парламент на голосование по стимулированию бюджета страны из-за последствий употребления алкоголя. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает издание Herald Sun.

Эту историю рассказал сам Эбботт в интервью тележурналистке Анабель Крабб, которое выйдет в эфир 5 сентября. Во время съемки в одном из помещений Дома парламента он заявил, что однажды «зависал» там с однопартийцами Питером Костелло (Peter Costello) и Кевином Эндрюсом (Kevin Andrews).

Политик уточнил, что это было в тот вечер, когда правительство Кевина Радда продумывало меры по стимулированию бюджета. Они втроем выпили «несколько бутылок вина» и засиделись, потом Эбботт заснул на диване у себя в кабинете и его не смогли вовремя разбудить. Журналисты отметили, что эту историю бывший премьер рассказал со смехом.

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В 2009 году представители СМИ интересовались у Эбботта, был ли он пьян в тот день. Политик тогда ответил, что это неуместный вопрос.

Бывший глава Либеральной партии, членом которой является Эбботт, Уэйн Сван осудил политика за сокрытие правды в течение восьми лет. «Его беспечность не знает границ», — заявил он.

После увольнения с поста премьер-министра в 2015 году Эбботт устроил прощальную вечеринку. По итогам мероприятия в кабинете были зафиксированы заметные разрушения. В частности, по данным The Times, был сломан мраморный столик, простоявший в помещении несколько десятилетий.