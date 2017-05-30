Шведская принцесса рассказала о своей анорексии

Наследница шведского престола рассказала о своей борьбе с анорексией в документальном фильме, снятом к ее 40-летнему юбилею. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кронпринцесса Швеции Виктория рассказала, что проблемы начались после совершеннолетия, когда она начала помогать королю и участвовать в публичных мероприятиях. Попав в центр внимания, девушка стала предъявлять к себе все более высокие требования. Она утверждает, что ей хотелось сделать гораздо больше, чем могла.

К тому времени, когда Виктории исполнилось 20 лет, люди стали замечать, что она теряет вес. В ноябре 1997 года королевская семья официально объявила, что кронпринцесса страдает расстройством приема пищи. Ей пришлось отложить поступление в университет и уехать в Соединенные Штаты лечиться.

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В документальном фильме Виктория признается, что не смогла полностью победить свой перфекционизм, но полагает, что он может быть полезен, потому что заставляет лучше работать на благо страны.

Виктория — дочь короля Швеции Карла XVI Густава. Она участвует в официальных визитах и представляет Швецию во время общественных мероприятий. Кроме того, принцесса занимается миротворческой деятельностью и оказывает поддержку инвалидам.

29 мая сообщалось, что бельгийская принцесса Астрид, дававшая сигнал к старту марафона, оглушила выстрелом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Нервная анорексия — расстройство пищевого поведения, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым или поддерживаемым самим пациентом в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса. Чаще встречается у женщин. Сопровождается сильным страхом ожирения. У больного наблюдается искаженное восприятие своей физической формы: присутствует беспокойство об увеличении веса, даже если такого в действительности не наблюдается.