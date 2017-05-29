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Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета

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Шарль Мишель, принцесса Астрид, Иван Майор
Шарль Мишель, принцесса Астрид, Иван Майор

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель был вынужден отложить запланированное на вторник, 30 мая, выступление в парламенте из-за повреждения слуха во время старта марафона. Об этом пишет газета Le Soir.

Инцидент произошел в понедельник. Мишель стоял рядом с принцессой Астрид, которая из пистолета дала сигнал к старту гонки. На опубликованных фотографиях видно, что для присутствующих, как для Мишеля, так и для мэра Брюсселя Ивана Майора, выстрел стал неприятной неожиданностью.

«Премьер-министр должен пройти 48-часовой курс лечения после этого», — сказал его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

Чарльз Мишель уже прошел предварительное медицинское обследование.

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