Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель был вынужден отложить запланированное на вторник, 30 мая, выступление в парламенте из-за повреждения слуха во время старта марафона. Об этом пишет газета Le Soir.

Инцидент произошел в понедельник. Мишель стоял рядом с принцессой Астрид, которая из пистолета дала сигнал к старту гонки. На опубликованных фотографиях видно, что для присутствующих, как для Мишеля, так и для мэра Брюсселя Ивана Майора, выстрел стал неприятной неожиданностью.

«Премьер-министр должен пройти 48-часовой курс лечения после этого», — сказал его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

Чарльз Мишель уже прошел предварительное медицинское обследование.