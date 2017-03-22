В Брюсселе почтили память жертв прошлогоднего теракта

Видео: dhnet.be

В столице Бельгии Брюсселе прошли мероприятия, посвященные памяти жертв прошлогоднего теракта. Видео публикует DH.be. В аэропорту Завентем родственники жертв атаки, король Филипп и его супруга Матильда, премьер-министр правительства страны Шарль Мишель почтили память погибших минутой молчания. Церемония началась в 7:58 по местному времени (9:58 мск) — в ту самую минуту, когда год назад произошел первый взрыв.

Жертвами терактов в Брюсселе 22 марта прошлого года в аэропорту Завентем и на станции метро Маленбек стали 32 человека, более 320 получили ранения.