В Брюсселе задержали предполагаемых боевиков ИГ

Сотрудники бельгийских спецслужб задержали в Брюсселе несколько предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает DH.be.

Облавы и обыски проводились рано утром, 25 января, по восьми адресам в различных районах столицы королевства — Маленбек, Шаербек, Андерлехт и Лакен. По информации издания, люди, оказавшиеся в руках спецслужб, могли вернуться из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне ИГ.

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Задержанные доставлены в отделение полиции для проведения допросов. Решение об их аресте в ближайшее время примет суд.

14 ноября прошлого года министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил о возможном возвращении в Европу от трех до пяти тысяч боевиков ИГ. По словам главы МВД, 117 известных властям террористов уже приехали в страну. «Половина из них находится под стражей, другая часть — под надзором властей», — рассказал Ямбон. По его оценкам, на стороне группировки продолжают воевать около 200 бельгийских подданных.