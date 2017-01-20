Изготовители фальшивых документов для террористов получили сроки в Бельгии

Бельгийский суд вынес приговор в отношении 14 участников преступной группировки, занимавшейся изготовлением фальшивых документов. Об этом сообщает DH.be.

Один из членов банды осужден условно, 13 остальных проведут в тюрьме от трех до восьми лет. Кроме того, все они оштрафованы на суммы от 18 до 60 тысяч евро.

По данным следствия, за время своей деятельности они изготовили около двух тысяч поддельных удостоверений личности, якобы выданных в Дании, Бельгии и Испании.

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На след группировки удалось выйти после того, как выяснилось, что некоторые из террористов, участвовавших в терактах во Франции и в Бельгии, имели при себе фальшивые документы. Ими воспользовались Салах Абдесалам — главный подозреваемый по делу о терактах в Париже, а также Халид эль-Бакрауи, который вместе со своим братом Ибрагимом вошли в группу, совершившую 22 марта 2016 года террористическую атаку в Брюсселе. В результате этого нападения погибли 35 человек, более 300 были ранены.

13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия терактов. В результате атак в кафе, ресторанах, у стадиона «Стад де Франс» и в концертном зале «Батаклан» погибли 130 человек, более 350 получили ранения.