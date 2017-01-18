Власти Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков ИГ

Глава Управления по координации антитеррористической деятельности (UCLAT) Лоик Гарнье заявил о высокой вероятности проникновения в страну 250 боевиков — граждан Франции, сражавшихся в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает BFMTV.

«Они прекрасно обучены ведению огневого боя, могут стрелять не целясь (...) Они умеют обращаться с взрывчаткой и изготавливать пояса смертников (..) Они могут минировать автомобили. Наконец, они слепо подчиняются своим "эмирам", которые могут приказать устроить поножовщину или давить людей грузовиком, как в Ницце», — заявил чиновник. По его словам, фанатики могут пойти на все ради убийства «неверных».

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21 ноября прошлого года в Марселе и Страсбурге были задержаны семь человек, подозреваемых в подготовке терактов. Среди их целей был парижский Диснейленд, управление полиции французской столицы, штаб-квартира Генеральной дирекции внутренней безопасности (контрразведка) Франции, станции метро, рестораны, а также культовые сооружения. Атака планировалась на 1 декабря прошлого года.

Прокурор Парижа Франсуа Молен заявил, что, по данным следствия, боевики получали указания от главарей ИГ. «Страсбургская ударная группа и арестованный в Марселе мужчина получили приказ раздобыть оружие. Его отдал главарь из сирийско-иракского региона с помощью зашифрованного приложения связи», — сообщил чиновник.

По данным французских властей, на стороне ИГ могут сражаться до 700 граждан страны. Всего же, по данным спецслужб, в рядах террористических группировок в Сирии и Ираке находится около трех тысяч обладателей европейских паспортов.