В Бельгии арестована подозреваемая в пособничестве террористам женщина

Бельгийская федеральная прокуратура сообщила об аресте 24-летней жительницы города Вевельгем (западная Фландрия), подозреваемой в пособничестве террористам. Об этом сообщает DH.be.

При обыске в ее квартире не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни оружия. Тем не менее, она была взята под стражу. «Агентурные данные говорят о том, что эта женщина была готова предоставить помощь людям, которые планировали совершить теракт в одной из европейских стран», — заявили в прокуратуре королевства.

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25 января в Брюсселе были задержаны несколько вероятных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Рейды и обыски проводились по восьми адресам в различных районах столицы королевства — Маленбек, Шаербек, Андерлехт и Лакен. По данным спецслужб, задержанные могли вернуться из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне ИГ.

Пятью днями ранее бельгийский суд приговорил к различным срокам заключения 13 членов преступной группировки, которые занимались изготовлением фальшивых документов, в том числе поддельных удостоверений личности для террористов, предпринявших атаки в ноябре 2015 года в Париже и в марте 2016 в Брюсселе.