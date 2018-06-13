Нидерланды и Украина договорились о расследовании дела малайзийского «Боинга»

Парламент Нидерландов одобрил соглашение о сотрудничестве с Украиной в расследовании дела о крушении малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщает AFP.

Согласно документу, процесс допроса подозреваемых и получения показаний по делу будет упрощен. Кроме того, соглашение позволяет проводить суд по видеосвязи.

Украина, в свою очередь, обязуется на своей территории приводить в исполнение вынесенные в Гааге приговоры в случае, если Киев не будет готов выдать своих граждан Нидерландам.

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Договоренность была достигнута еще летом 2017 года. Тогда документ подписали министры юстиции двух стран. «Это соглашение — важный шаг на пути к выяснению правды и привлечению виновных в катастрофе к ответственности», — сказал тогдашний глава нидерландского ведомства Стеф Блок.

6 июня в МИД Украины заявили, что правительство Нидерландов не видит оснований привлекать страну к ответственности за крушение «Боинга». До этого Блок говорил, что такие обвинения в адрес Киева не исключены.

25 мая в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении над Донбассом «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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