Нидерланды сняли с Украины ответственность за гибель MH17 в Донбассе

Правительство Нидерландов не видит оснований привлекать Украину к ответственности за гибель в 2014 году пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом за то, что Киев не закрыл воздушное пространство над регионом. Об этом сообщили в МИД Украины со ссылкой на письмо нидерландского министра иностранных дел Стефа Блока, передает «Интерфакс».

В документе также указывается, что вывод сделан в том числе на основании результатов уголовного расследования Совместной следственной группы (JIT), информации из открытых источников и собственных исследований. «Правительство считает, что на данный момент дополнительное расследование не нужно», — говорится в послании, адресованном депутатам нижней палаты парламента королевства.

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1 июня сообщалось, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности.

25 мая в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении над Донбассом «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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