Россия указала на ошибку следствия по делу гибели «Боинга» в Донбассе

Ракета, из которой в 2014 году над Донецком был сбит «Боинг» авиакомпании Malaysia airlines, не могла взлететь с той точки, с которой, как утверждает следствие, она была запущена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

Он также сообщил, что международная следственная группа неоднократно игнорировала российские данные о крушении самолета. «Отвергаются все те документальные свидетельства, (...) которые мы многократно предоставляли, включая результаты натурных испытаний, которые производитель комплекса "Бук" предоставил следователям», — приводит его слова агентство.

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До этого глава российского дипломатического ведомства говорил о готовности Москвы сотрудничать со следствием по делу о катастрофе. Он отмечал, что российская сторона передала Нидерландам «подробнейшие данные и множество фактической информации, включая первичные данные с радаров, и ответила на все вопросы со стороны нидерландской прокуратуры».

25 мая в правительстве Нидерландов заявили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, над Донбассом в июле 2014. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз.

Днем ранее на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT) были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков», один из них — с номером 332 — затем был отправлен на территорию Украины. Именно из него, по версии следствия, был сбит «Боинг».

Минобороны России отказалось признать выводы JIT. По версии ведомства, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали украинскую границу.

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