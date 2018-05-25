Лавров в ответ на обвинения России в гибели «Боинга» вспомнил про совесть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы сотрудничать с Амстердамом в рамках расследования катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, необходимо, чтобы это расследование «было честным и транспарентным». «Если Нидерланды решили спекулировать на теме крушения "Боинга" MH17 для достижения политических целей, оставляю это на их совести», — пояснил дипломат.

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Он добавил, что Москва передала Нидерландам «подробнейшие данные и множество фактической информации, включая первичные данные с радаров, и ответила на все вопросы со стороны нидерландской прокуратуры».

25 мая в правительстве Нидерландов заявили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, над Донбассом в июле 2014. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз.

24 мая на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT) были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков», один из них — с номером 332 — затем был отправлен на территорию Украины. Именно из него, по версии следствия, был сбит «Боинг».

Ранее в тот же день Минобороны России отказалось признать выводы JIT, заявившей, что «Боинг» был сбит ЗРК «Бук» Вооруженных сил РФ. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали украинскую границу.

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