Родные жертв крушения «Боинга» в Донбассе пристыдили Россию

Родственники погибших при крушении самолета «Боинг» MH17 Malaysian Airlines в небе над Донбассом устроили акцию протеста около здания посольства России в Гааге. Об этом сообщает BBC News.

Они установили перед зданием дипмиссии 298 белых стульев по числу погибших в авиакатастрофе. На каждый пустой белый стул они положили по красной розе. Перед первым рядом протестующие установили табличку с надписью «Справедливость для MH17» (Justice for MH17).

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1 июня сообщалось, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности за авиакатастрофу. Однако через пять дней в Амстердаме заявили, что не видят для этого оснований.

25 мая в нидерландском правительстве сообщили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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