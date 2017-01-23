Рютте призвал недовольных мигрантов уезжать из Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал покинуть страну тех, кто не разделяет ценности голландского общества. Об этом сообщает Dutch News.

«Если вы живете в стране, уклад жизни в которой вас раздражает, вы должны уехать», — заявил политик.

По его словам, коренное население испытывает нарастающее недовольство из-за поведения приезжих, которые не хотят адаптироваться, нападают на геев, оскорбляют женщин в коротких юбках или обзывают простых голландцев расистами.

Материалы по теме Чужакам здесь не место Как после недавних терактов изменилось отношение европейцев к беженцам

Как уточняет в свою очередь «Русская служба Би-би-си», политологи считают, что за счет столь резкого выпада в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами укрепить позиции своей Народной партии за свободу и демократию, которая, по данным опросов общественного мнения, идет наравне с резко набравшей за последние месяцы популярность антимигрантской Партией свободы под руководством Герта Вилдерса.

Последний уже назвал заявление Рютте лживым. Вилдерс обвинил оппонента в лицемерии, заявив, что тот проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.

Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта 2017 года.