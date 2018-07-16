В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Гражданку России Марию Бутину задержали в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации при американском правительстве. По информации министерства, Бутина была задержана 15 июля. Суд округа Колумбия принял решение оставить ее под стражей до слушаний, которые пройдут 18 июля.

По информации обвинения, задержанная работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил РИА Новости, что Россия будет защищать Бутину, если подтвердится ее российское гражданство.

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