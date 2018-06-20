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Топ-менеджер крупной российской компании оказалась гражданкой страны НАТО

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Карина Цуркан

Обвиняемая в шпионаже топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан является гражданкой Румынии. Об этом РБК сообщили в посольстве республики в России.

«МИД Румынии скоро опубликует заявление по этому вопросу», — сообщили в дипмиссии, отметив, что посольство пока не получало официальных уведомлений об уголовном деле со стороны Москвы.

Женщина получила румынское гражданство 2 апреля 2014 года, отмечает издание Q Magazine со ссылкой на Национальное агентство по вопросам гражданства.

Информированный источник, знакомый с ходом расследования, рассказал агентству «Интерфакс», что Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии (страна НАТО), которая, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. В частности, топ-менеджер сообщала о подготовке крупных энергетических проектов в России и за рубежом, считает следствие.

Цуркан своей вины не признает, однако источник указал, что следствие располагает «изобличающими ее сведениями».

19 июня стало известно об аресте топ-менеджера российской компании. Ее доставили в следственное управление ФСБ 15 июня, в тот же день Лефортовский суд Москвы заключил ее под стражу до 13 августа.

Топ-менеджер является гражданкой России. Она отказалась от гражданства Молдавии в 2016 году, уточнили ТАСС в аппарате президента Молдавии. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам. В случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене.

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