Замглавы Минэнерго стал свидетелем по делу о шпионаже и пережил обыски

Замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко проходит свидетелем по делу члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, арестованной за шпионаж. Об этом в среду, 20 июня, сообщил «Интерфаксу» информированный источник, знакомый с ходом расследования.

«Вячеслав Кравченко контактировал с Кариной Цуркан, поэтому был допрошен по делу о шпионаже», — сказал он.

По его словам, чиновник утверждает, что не знал о предполагаемой противоправной деятельности Цуркан, поэтому в данный момент находится в статусе свидетеля, пояснил собеседник агентства. 19 июня, когда суд взял под стражу топ-менеджера «Интер РАО», правоохранительные органы провели обыски по месту работы Кравченко.

Собеседник агентства уточнил, что Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. В частности, она сообщала о подготовке крупных энергетических проектах России и за рубежом, считает следствие.

Подозреваемая своей вины не признает, однако источник указал, что следствие располагает «изобличающими ее сведениями». «Российские спецслужбы вели наблюдение за Цуркан в течение длительного времени, в ходе которого фиксировали, как менеджер передает секретную информацию зарубежной спецслужбе», — рассказал собеседник агентства.

19 июня стало известно об аресте топ-менеджера российской компании. Ее доставили в следственное управление ФСБ еще 15 июня, в тот же день Лефортовский суд Москвы заключил ее под стражу до 13 августа.

43-летняя Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). С 2012 года — член правления «Интер РАО», руководила блоком трейдинга, то есть курировала экспорт и импорт электроэнергии. Кроме того, топ-менеджер отвечала за бизнес компании в Молдавии — Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу. Ранее руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

Топ-менеджер является гражданкой России. Она отказалась от гражданства Молдавии в 2016 году, уточнил ТАСС в аппарате президента Молдавии. Согласно УК РФ, статья о шпионаже вменяется в России лишь иностранным гражданам. В случае, если в шпионаже обвиняется гражданин РФ, ему вменяется статья о госизмене.

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