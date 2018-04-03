На Урале шпионы попались на попытке передать иностранцам военные карты

Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили попытку передать иностранцам секретные военные карты. Об этом РИА Новости сообщили в свердловское управление ведомства.

«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России», — говорится в пресс-релизе.

Где именно служат или работают задержанные: трое россиян и один гражданин Украины, в ФСБ не пояснили. Также не сообщается спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы. В ФСБ указали, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену.

ФСБ на стала возбуждать уголовное дело против задержанных, ограничившись предупреждением о недопустимости действий, подпадающих под статьи УК «Государственная измена» и «Шпионаж».

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем».

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