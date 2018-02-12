В Крыму поймали собиравшего информацию о Росгвардии и ФСБ украинца

В Симферополе задержан гражданин Украины, собиравший информацию о деятельности Росгвардии и ФСБ. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили «Интерфаксу» в центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, Константин Давыденко «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России».

В ведомстве отметили, что «утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства».

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму участников двух украинских диверсионных групп. По версии следствия, сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота.

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