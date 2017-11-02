ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий в Крыму

Управление ФСБ РФ по Крыму возбудило три уголовных дела из-за подрыва газопроводов и ЛЭП на полуострове. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Уголовные дела были возбуждены по части 1 статьи 281 УК России («Диверсия»). В ФСБ отметили, что обвиняемых и задержанных пока нет.

1 ноября власти Крыма сообщили о повреждении двух газопроводов и опоры ЛЭП в районе Алушты. Пограничное управление ФСБ России по республике приостанавливало пропуск автомобилей на границе с Украиной. Аэропорт Симферополя и Керченская паромная переправа — основные транспортные артерии Крыма — работали в штатном режиме. Вместе с тем службы авиационной безопасности были переведены на усиленный режим работы, с сотрудниками переправы провели инструктаж для повышения бдительности. Черноморский флот России взял под усиленную охрану склады с оружием.

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В августе стало известно о задержании сотрудниками ФСБ на территории полуострова агента Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в подготовке диверсий в регионе. По информации российской спецслужбы, диверсионные акты готовились «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму участников двух украинских диверсионных групп. По версии следствия, сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. Андрей Захтей и Евгений Панов были задержаны в августе, а Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко — в ноябре.