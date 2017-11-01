В Крыму усилили охрану на складах с оружием

Черноморский флот России взял под усиленную охрану военные склады после сообщений об умышленном повреждении газопроводов и ЛЭП на полуострове Крым. Об этом в среду, 1 ноября, «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

«Перешли под усиленный режим, когда берутся под дополнительную охрану различные объекты, начиная с социальных и заканчивая военными, прежде всего — склады различных вооружений», — сказал собеседник агентства.

1 ноября власти Крыма сообщили о повреждении двух газопроводов и опоры ЛЭП, они не исключили диверсию. Пограничное управление ФСБ России по республике приостанавливало пропуск автомобилей на границе с Украиной. Аэропорт Симферополя и Керченская паромная переправа — основные транспортные артерии Крыма — работают в штатном режиме. Вместе с тем службы авиационной безопасности переведены на усиленный режим работы, с сотрудниками переправы проведен инструктаж для повышения бдительности.

Газ обещают подать на отключенные объекты вечером 1 ноября, работы по восстановлению объектов электроснабжения могут занять трое суток.

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В августе стало известно о задержании сотрудниками ФСБ на территории полуострова агента Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в подготовке диверсий в регионе. По информации российской спецслужбы, диверсионные акты готовились «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму участников двух украинских диверсионных групп. По версии следствия, сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. Андрей Захтей и Евгений Панов были задержаны в августе, а Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко — в ноябре.