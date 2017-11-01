НАК заявил о возможной диверсии на линии газопровода в Крыму

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода, не исключается и диверсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАК.

«Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП», — сообщили в НАК.

При осмотре места происшествия было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода. Сейчас, по заявлению НАК, прорабатываются все возможные версии, включая и диверсию на объекте.

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В августе стало известно о задержании сотрудниками ФСБ на территории полуострова агента Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в подготовке диверсий в регионе. По информации российской спецслужбы, диверсионные акты готовились «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму участников двух украинских диверсионных групп. По версии следствия, сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота. Андрей Захтей и Евгений Панов были задержаны в августе, а Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко — в ноябре.