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ФСБ закрыла и открыла пункты пропуска на границе Крыма с Украиной

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Пропуск через три автомобильных пункта пропуска на севере Крыма на границе с Украиной приостановлен, сообщил «Интерфаксу» представитель пограничного управления ФСБ России по республике.

Собеседник агентства уточнил, что пропуск через пункты «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» приостановлен по техническим причинам.

Позднее ТАСС сообщил о возобновлении работы всех трех пунктов.

В ночь на 1 ноября в Крыму были повреждены два газопровода и опора ЛЭП. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на линии газопровода вблизи Алушты обнаружено внешнее повреждение; прорабатываются все возможные версии инцидента, в том числе подрыв.

«Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», — написал глава региона Сергей Аксенов в фейсбуке. Он сообщил, что энергоснабжение оперативно восстановлено по резервной нитке.

Предыстория: НАК заявил о возможной диверсии на линии газопровода в Крыму
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