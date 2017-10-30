На Украине допустили захват Крыма Турцией

Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Турция может захватить Крым. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, видео доступно на YouTube (с 33-й минуты).

Тягнибок отметил, что «не просто так» турки способствовали освобождению двух заместителей главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. «Турция все-таки имеет виды на Крым. Они считают это своей исконной территорией, и я не исключаю того, что следующим шагом — через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе — могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства», — сказал лидер «Свободы».

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25 октября двое заместителей главы «Меджлиса крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, приговоренные в России к разным срокам лишения свободы, были выданы Турции. Сначала их привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, после чего они вылетели в Анкару.

В сентябре Умерова приговорили к двум годам колонии-поселения. Ему инкриминировали совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности России. Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, накануне референдума по воссоединению с Россией, и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.