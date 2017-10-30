Боевики «Азова» пообещали бороться против независимости Каталонии

Боевики украинской партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов») заявили о поддержке испанских националистов и готовности бороться против независимости Каталонии. Об этом говорится в размещенном на YouTube видеообращении активистов организации.

«Сейчас, когда наши собратья из Испании столкнулись с проблемой Каталонии, мы говорим о своей солидарности с испанскими националистами. Крым и Донбасс — это Украина. Каталония — это Испания. Испания, как и Украина, единая и соборная», — подчеркнули боевики.

В ролике также несколько десятков человек зажигают файеры на фоне надписи на заборе о единстве Испании.

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28 октября организация «Всеукраинский союз ветеранов АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе)» заявила о формировании батальона для защиты единства Испании, готового выступить по первому требованию, а также пообещала поддержку испанскому королю Филиппу VI.

1 октября в испанском автономном регионе Каталония состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.

Созданный в 2014-м батальон «Азов» позднее переформировали в полк. Его бойцы участвовали в боевых действиях против ополчения Донбасса.