Националисты объявили о готовности к штурму Рады

Украинские националисты готовы взять штурмом здание Верховной Рады, если полицейские попытаются разблокировать трибуну парламента. Об этом в четверг, 5 октября, заявил руководитель штаба партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов») Назар Кравченко, передает «Украинская правда».

Сообщается, что о готовности к штурму Рады Кравченко сказал силовикам, которые стояли в оцеплении у здания парламента. После этого силовики взяли активистов в кольцо. Националисты в ответ зажгли дымовые шашки и стали выкрикивать «Слава Украине!».

Ранее в этот же день в ходе обсуждения закона о реинтеграции Донбасса представители фракции «Самопомощи» и некоторые внефракционные парламентарии заблокировали президиум. Другие нардепы пытались им помешать, что привело к драке между депутатами.

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Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен на рассмотрение Верховной Рады 4 октября. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции. Это позволит вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Политики в Киеве постоянно обвиняют РФ в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.