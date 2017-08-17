В Киеве назвали нормальным наличие неонацистов и язычников в полку «Азов»

Заместитель командующего по работе с личным составом Национальной гвардии Украины Ярослав Сподарь объяснил наличие в рядах полка «Азов» неонацистов и язычников интересом бойцов этой части к истории. Об этом он сказал в опубликованном в четверг, 17 августа, интервью «Украинским новостям».

«Там нет никакого массового поклонения идолам, выдалбливания из дерева статуй Перуна и тому подобное. Другое дело, что "азовцы" интересуются историей — это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии — это тоже нормально», — сказал генерал-майор.

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Сподарь подчеркнул, что командование «не вправе вмешиваться в определенные моменты». «Но ведь национализм и патриотизм — вещи, которые очень сложно разграничить. Ведь если ты патриот, то ты любишь свою нацию, и если ты националист, ты тоже любишь свою нацию», — высказался он.

В июле бойцы полка «Азов» обустроили под Донецком святилище языческого бога Перуна. Мероприятие провели в честь победы древнерусского князя Святослава над хазарами в X веке.

В июне 2015-го палата представителей Конгресса США наложила запрет на выделение средств для подготовки бойцов «Азова». Автор инициативы, демократ Джон Коньерс-младший, подчеркнул, что «наши военные не будут обучать членов омерзительного неонацистского "Азова"».

Созданный в 2014-м батальон «Азов» позднее переформировали в полк. Его бойцы участвовали в боевых действиях против ополчения Донбасса.