Бывший СССР
 

Бойцы «Азова» обустроили святилище Перуна на своей базе

Перейти в «Мою Ленту»

Бойцы полка Национальной гвардии Украины «Азов» обустроили под Донецком святилище языческого бога Перуна. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу воинской части.

Мероприятие было проведено в честь победы древнерусского князя Святослава над хазарами в X веке. «После торжественного построения на базе Урзуф состоялся обряд создания святилища Перуна. Каждое подразделение предоставило для обряда кинжалы, установленные по кругу у Перуна. На этом сакральном месте будет проходить освящение оружия перед боевыми задачами», — говорится в сообщении «Азова».

В части считают, что у событий тысячелетней давности есть актуальные параллели с современной политической жизнью на Украине. «Непобедимый дух и оружие потомков Перуна уничтожили паразитическую систему. Мы можем провести много параллелей с сегодняшними событиями», — отмечается в пресс-релизе.

В мае депутаты Верховной Рады Андрей Билецкий и Олег Петренко потребовали от властей зарегистрировать в Киеве общину язычников «Родобожие». Билецкий также является командиром полка «Азов», лидером организации «Гражданский корпус "Азов"» и партии «Национальный корпус». Многие из бойцов воинской части и членов близких ей организаций являются неонацистами и язычниками.

В ноябре 2016-го назвавший себя сыном Перуна член партии «Национальный корпус» принес огромный деревянный фаллос к зданию представительства ЕС в Киеве. Таким образом националисты протестовали против снятия моратория с продажи леса за границу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Радикалы "Азова" обустроили святилище Перуна под Донецком
Депутаты Рады потребовали зарегистрировать общину язычников в Киеве
Сын Перуна принес деревянный фаллос к резиденции ЕС в Киеве
Последние новости
Bloomberg предрек рост зависимости Германии от российского газа
Глухонемые стали жертвами финансовой пирамиды в интернете на 50 миллионов рублей
Ходор из «Игры престолов» спародировал сцену своей смерти в рекламе KFC
Бойцы «Азова» обустроили святилище Перуна на своей базе
Мужчина распылил аэрозоль из баллончика в лицо девушке в московском магазине  
МЧС обучит священников и волонтеров РПЦ работать в зонах чрезвычайных ситуаций
В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03Сегодня

Восставшие из Рады

Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
13:19Сегодня

Польша отказала Украине в праве интегрироваться в ЕС из-за культа Бандеры

12:03Сегодня

В Киеве насчитали 50 миллиардов долларов ущерба из-за конфликта в Донбассе

10:25 3 июля

В Киеве заявили об угрозе радиационного заражения в Донбассе

Бывший СССР00:0827 июня

«Навязанная» резня

20 лет назад в Таджикистане завершилась гражданская война
09:48Сегодня

В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ

23:33 3 июля

В Раде предложили запретить гастроли российских артистов на Украине

02:03 1 июля

Украинский генпрокурор поведал о новых эпизодах в деле Януковича

Бывший СССР00:07 3 июля

Операция «Ликвидация»

Кто объявил охоту на украинских силовиков
19:16 3 июля

Саакашвили пообещал отнять Украину у Порошенко и Авакова

20:22 3 июля

Депутат Рады предрек уничтожение Кремля украинской армией

05:5030 июня

Следствие назвало две версии обрушения в университете в Донецке

Россия
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир ПутинГамбургский счет до двадцати
Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
МЧС обучит священников и волонтеров РПЦ работать в зонах чрезвычайных ситуаций
«Зарайский ратный сбор» вошел в топ-3 этнофестивалей России
Настоять на часах
Какие подарки россияне просили у президента
Мужчина в Москве пытался взять кредит в 38 миллионов по фальшивому паспорту
В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа
Все материалы
Мир
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Итальянские спецслужбы провели масштабную облаву на членов мафии
Опубликовано видео уличных боев в Ракке
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Все материалы
Бывший СССР
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Бойцы «Азова» обустроили святилище Перуна на своей базе
Польша отказала Украине в праве интегрироваться в ЕС из-за культа Бандеры
В Киеве насчитали 50 миллиардов долларов ущерба из-за конфликта в Донбассе
В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
В Раде предложили запретить гастроли российских артистов на Украине
Саакашвили пообещал отнять Украину у Порошенко и Авакова
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
Bloomberg предрек рост зависимости Германии от российского газа
Объем Резервного фонда вырос на шесть процентов
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к журналу «Профиль»
Доллару предсказали рост до 65 рублей к осени
Марокко утроило поставки фруктов и овощей в Россию на фоне продэмбарго
На поддержку ипотечников направят два миллиарда рублей
Все материалы
Бизнес
Петр ЛидовМолчание — золото
Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и отставкам
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
СМИ узнали о недовольстве нефтяных корпораций в США санкциями против России
ФАС возбудила дело против торговой сети «Дикси»
Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Кавказ»
Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
Россиян попросили помочь не допустить публикации фейковых интимных фото
Минобороны России отказалось считать запущенную КНДР ракету межконтинентальной
В Ингушетии огласили приговор убийце журналиста Кокурхоева
Человеческие уши нашли в мангале в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
С душком
Гнилая плоть, реки крови и смертоносная коса — в Diablo вернулся некромант
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Названо неожиданное последствие вымирания динозавров
Раскрыт секрет долговечности древнеримского бетона
В Китае обнаружили останки древних людей-великанов
Найдена новая опасность солнечного загара
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
«Ахмат» решил купить Жабу
Тренер назвал хоккеиста Радулова Высоцким на льду
Надаль рассказал о нежелании встретиться с Федерером в финале Уимблдона
Олимпийскую чемпионку Семеню заставят лечиться из-за повышенного тестостерона
Чемпион мира по шахматам Карлсен стал героем фотошоп-битвы
События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты
Все материалы
Культура
Джина с тоником
Лучшие роли празднующей 90-летний юбилей Джины Лоллобриджиды
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
Создатели «Ликвидации» опровергли сообщения о попытке Машкова въехать в Одессу
Украинские пограничники закрыли въезд в страну 70 российским артистам
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за фильма о Путине
Все материалы
Интернет и СМИ
Ты — следующий
Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети
Главные по закладочкам
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
В сети пожалели «несчастных» мужчин-моделей интернет-магазина ASOS
Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»
Едва не погибшие от взорвавшегося костра молодые люди стали героями сети
Все материалы
Ценности
Погоня за удовольствиями
Британские аристократы и их автомобили на Фестивале скорости в Гудвуде
Стефано Габбана раскритиковал новую коллекцию Dior
Россиянам предложили драгоценный спиннер за миллион рублей
Roger Dubuis презентовала часы Excalibur Cobalt Chrome
Пассажирам Audi A8 сделают массаж ног
Марка Origins предложила путешественникам маску из бамбукового угля
Burberry украсил сумки и шарфы мифическими животными
Все материалы
Путешествия
Город каменных великанов
Местные: журналист Мария Кунская о Красноярске
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Авиарейс Анталья — Москва задержали на 20 часов из-за птицы
Пенсионер доехал из Германии до Петербурга на тракторе 1960 года
Более 200 российских туристов застряли в болгарском аэропорту
Ставший туристическим хитом новый остров в США сняли на видео
СМИ рассказали о колумбийском отеле для интима с тематическими номерами
Все материалы
Из жизни
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Помолвочное кольцо поклонницы «Гарри Поттера» спрятали в снитч
Из пруда на востоке Франции похитили 600 килограммов карпа
Английская лиса застряла между надгробиями на кладбище
В США преодолевшего 320 километров пса вернули хозяевам
Все материалы
Очень редкие и очень черные
Крутейшие черные автомобили, выпущенные ограниченным тиражом
Мужичок с ноготок
Что ловит в России новый Kia Picanto
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Volkswagen лишит машины механической связи между рулем и колесами
«Субару» добавила обновленному универсалу Levorg «умное» зеркало
Канадец запрыгнул на паром на автомобиле и хотел угнать еще две машины
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы