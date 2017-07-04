Бойцы «Азова» обустроили святилище Перуна на своей базе

Бойцы полка Национальной гвардии Украины «Азов» обустроили под Донецком святилище языческого бога Перуна. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу воинской части.

Мероприятие было проведено в честь победы древнерусского князя Святослава над хазарами в X веке. «После торжественного построения на базе Урзуф состоялся обряд создания святилища Перуна. Каждое подразделение предоставило для обряда кинжалы, установленные по кругу у Перуна. На этом сакральном месте будет проходить освящение оружия перед боевыми задачами», — говорится в сообщении «Азова».

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В части считают, что у событий тысячелетней давности есть актуальные параллели с современной политической жизнью на Украине. «Непобедимый дух и оружие потомков Перуна уничтожили паразитическую систему. Мы можем провести много параллелей с сегодняшними событиями», — отмечается в пресс-релизе.

В мае депутаты Верховной Рады Андрей Билецкий и Олег Петренко потребовали от властей зарегистрировать в Киеве общину язычников «Родобожие». Билецкий также является командиром полка «Азов», лидером организации «Гражданский корпус "Азов"» и партии «Национальный корпус». Многие из бойцов воинской части и членов близких ей организаций являются неонацистами и язычниками.

В ноябре 2016-го назвавший себя сыном Перуна член партии «Национальный корпус» принес огромный деревянный фаллос к зданию представительства ЕС в Киеве. Таким образом националисты протестовали против снятия моратория с продажи леса за границу.