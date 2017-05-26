Депутаты Рады потребовали зарегистрировать общину язычников в Киеве

Депутаты Верховной Рады Андрей Билецкий и Олег Петренко потребовали от властей Киева зарегистрировать общину язычников. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает «Страна».

С соответствующим запросом парламентарии обратились в мэрию украинской столицы. Билецкого и Петренко возмутило, что власти не дают официального статуса языческой общине «Родобожие», хотя ее активисты подали просьбу о регистрации в ноябре 2016-го.

«Подобная ситуация приводит к нарушению конституционных прав граждан, поскольку фактически создает предпосылки для дискриминации по религиозному признаку», — приводит издание выдержку из обращения Петренко, копия которого оказалась в распоряжении журналистов.

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Как отмечает «Страна», члены «Родобожия» поклоняются богам Сварогу, Перуну и Велесу. Билецкий является командиром полка «Азов», лидером организации «Гражданский корпус "Азов"» и партии «Национальный корпус». В рядах воинской части и близких ей организация присутствуют неонацисты и язычники.

18 мая Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроекты о деятельности религиозных организаций, так как в сессионном зале не было необходимого количества депутатов для их принятия.

Первый законопроект фактически касается ограничений в деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), некоторых протестантских церквей и других религиозных организаций, руководящие центры которых располагаются в России. Вторым документом предполагается предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами.

