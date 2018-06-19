Топ-менеджера российского энергохолдинга обвинили в шпионаже на страну НАТО

Член правления ПАО «Интер РАО» Карина Цуркан задержана оперативниками ФСБ и арестована в Москве по обвинению в шпионаже. Об этом во вторник, 19 июня, сообщает «Коммерсантъ».

15 июня топ-менеджера доставили в следственное управление ФСБ, где ей инкриминировали совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Максимальное наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы. Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ арестовал Цуркан до 13 августа.

Защита топ-менеджера «Интер РАО» обжаловала избранную ей меру пресечения, однако дата рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначена.

Как отмечает издание, сотрудники ФСБ длительное время негласно наблюдали за контактами Цуркан; ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии (страны НАТО). В ПАО «Интер РАО» она руководит блоком трейдинга, то есть курирует экспорт и импорт электроэнергии. Кроме того, топ-менеджер отвечает за бизнес «Интер РАО» в Молдавии — Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.

43-летняя Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года — член правления «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

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