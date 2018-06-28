Топ-менеджера российского энергохолдинга Карину Цуркан обвинили в шпионаже

ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил ее адвокат Дмитрий Цуприк РИА Новости.

Также в четверг Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила смягчить Цуркан меру пресечения. Заседание прошло в закрытом режиме, дело маркировано грифом «совершенно секретно». Цуркан участвовала в нем по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Адвокат также подчеркнул, что его подзащитная вину не признает и «не понимает, что она совершила».

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«Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности», — добавил Цуприк.

25 июня стало известно, что Цуркан подозревается в передаче иностранным спецслужбам политической и экономической информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса.

19 июня она была задержана оперативниками ФСБ и арестована в Москве по обвинению в шпионаже.

43-летняя Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года — член правления «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

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