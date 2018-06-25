Путину доложили о шпионаже топ-менеджера

Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 25 июня.

Дмитрий Песков также напомнил, что Кремль не занимается следственными действиями. «В плане контрразведки, вы знаете, есть ФСБ, которая и выполняет эти функции, и другие специальные службы и ведомства, которые выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны», — сказал он.

19 июня Лефортовский суд Москвы сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела не раскрываются.

Полная тезка подозреваемой является членом правления «Интер РАО». В компании ранее сообщили, что Цуркан находится в отпуске. По данным ряда российских СМИ, Цуркан инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии (страны НАТО).

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что Цуркан подозревается в передаче иностранным спецслужбам политической и экономической информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные народные республики Донбасса.

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