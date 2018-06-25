Топ-менеджера заподозрили в сливе за рубеж схем электроснабжения ДНР и Крыма

Арестованная член правления «Интер РАО» Карина Цуркан подозревается в передаче иностранным спецслужбам политической и экономической информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. Об этом в понедельник, 25 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вели оперативную разработку Цуркан больше года; поводом послужила информация от Службы внешней разведки (СВР). Согласно ней, кто-то передавал в Румынию данные о работе российского энергохолдинга на Украине, в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), Крыму и других регионах поставки электроэнергии.

«С 2014 года разведки стран НАТО стали получать важную политическую и экономическую информацию о действиях России на территории стран бывшего СССР, в первую очередь Украины. Удалось установить, что данные в НАТО поступают от разведки Румынии, но долгое время установить их источник во властных структурах России не представлялось возможным», — сообщил источник «Ленты.ру».

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В ходе поголовной проверки всех имеющих доступ к этим данным было обнаружено, что один из руководителей «Интер РАО» предоставил о себе неполную информацию. «Есть основания полагать, что через него разведка Румынии получала важную политическую и экономическую информацию одновременно с руководством России или даже раньше», — отметил источник.

Речь, в частности, шла о том, кто сотрудничает и отказывается сотрудничать с энергохолдингом, с кем поддерживаются контакты, какие существуют проблемы и рабочие схемы. Источник отметил, что дочерняя компания «Интер РАО» — ООО ЦОР — отвечала за поставки электроэнергии в Крым через Украину, когда Киев пригрозил отключить полуостров от электроэнергии в 2014 году.

При этом организацией схемы электроснабжения, по словам собеседника «Ленты.ру», занималась Карина Цуркан. 19 июня она была задержана оперативниками ФСБ и арестована в Москве по обвинению в шпионаже.

43-летняя Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года — член правления «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

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