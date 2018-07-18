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Задержанную в США россиянку уличили в работе на Россию

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Задержанной в США россиянке Марии Бутиной предъявили новое обвинение. Об этом сообщает Politico.

Ранее Бутину обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации. В новом документе говорится, что 29-летняя россиянка не только собиралась, но и действовала в качестве иностранного агента. Указывается, что это продолжалось как минимум с 2015 года. С новым обвинением женщине грозит до 10 лет тюрьмы. Первое же по закону могло наказываться пятью годами заключения максимум.

Как отмечается, прокурорам удалось убедить присяжных, которые утвердили новое обвинение против россиянки. Соответствующее заключение подписала 16 июля прокурор округа Колумбия Джесси Лю.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл (Robert Driscoll) ранее заявлял, что она недавно выпустилась из колледжа и стремилась лишь содействовать улучшению отношений между США и Россией.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Предполагается, что она работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США.

Отмечалось, что женщина также связана с организацией, продвигающей право на владение оружием. В официальных документах имя чиновника и название компании не указано, однако Politico отмечает, что Бутина — помощница бывшего сенатора Александра Торшина, поддерживающего Национальную стрелковую ассоциацию США.

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