Названа цель поездки в США задержанной по подозрению в шпионаже россиянки

Россиянка Мария Бутина, которую в США задержали по подозрению в шпионаже, приехала в Вашингтон на учебу. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Игорь Шмелев.

«Мария уехала учиться. Она недавно получила диплом и занималась своим образованием. Она говорила, что времени у нее совсем мало, потому общались мы с ней очень редко. Она создатель организации, она член правления», — сказал он и подчеркнул, что организация «не занимается международными политическими делами».

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О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации при американском правительстве. Предполагается, что задержанная работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В российском посольстве выясняют обстоятельства задержания.

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