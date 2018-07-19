Российским дипломатам разрешили посетить арестованную в США Марию Бутину

Посольству России в Вашингтоне удалось добиться разрешения на посещение 19 июля консульскими сотрудниками Марии Бутиной, арестованной в США. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

«Сотрудники посольства посетили состоявшееся в суде округа Колумбия очередное заседание по делу российской гражданки Марии Бутиной. Посольству удалось добиться разрешения на посещение ее консульскими сотрудниками 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку», — заявляют дипломаты.

18 июля Бутиной зачитали обвинения. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Своей вины россиянка не признала. Следующее заседание по делу состоится 24 июля.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Предполагается, что она работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США.

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