МИД запустил флешмоб в поддержку арестованной в США россиянки

Министерство иностранных дел России запустило флешмоб в поддержку задержанной в США Марии Бутиной. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта МИД в Facebook.

«В связи с арестом в США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии», — отмечается в публикации.

О задержании 29-летней россиянки стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, девушка передала в сенат восемь тысяч документов и прошла 8-часовой допрос.

Следующее заседание по ее делу состоится 24 июля.

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