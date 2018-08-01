Трамп отказался считать сговор с русскими преступлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что сговор с русскими не является преступлением. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сговор — это не преступление, но это не важно, потому что сговора [с Россией] не было», — говорится в посте.

Ранее об этом также заявил адвокат президента Руди Джулиани, передавал CNN. Юрист подчеркнул, что никакого тайного соглашения между командой Трампа и Москвой во время президентских выборов в США в 2016 году не было.

Материалы по теме Америка разоблачила российских разведчиков У Трампа будут новые вопросы к Путину

В то же время эксперты в области права неоднократно подчеркивали, что уличенный в сговоре с Россией во время выборов может быть обвинен в других правонарушениях, например, в соучастии в преступном заговоре.

С 2017 года американский спецпрокурор Роберт Мюллер расследует дело о якобы российском вмешательстве в президентские выборы, прошедшие в США осенью 2016-го. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. В результате расследования возглавлявшему штаб республиканца Полу Манафорту было предъявлено обвинение, не связанное с российским следом.

В июне США выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным американских спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Москва отвергает обвинения в причастности к вмешательству в американские выборы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!