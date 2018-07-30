Трамп обвинил спецпрокурора по России в конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора Роберта Мюллера признать конфликт интересов при расследовании вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом американский президент написал в Twitter.

«Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь сообщить о конфликте интересов по отношению к президенту Трампу, учитывая тот факт, что у нас были очень неприятные и спорные деловые отношения, я отклонил его назначение главой ФБР (за день до назначения спецпрокурором), а [Джеймс] Коми его близкий друг», — написал американский лидер.

18 июля во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет американским спецслужбам. Он признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году и пообещал жестко предотвращать любые подобные попытки в будущем.

В мае 2017 года Трамп уволил главу ФБР Джейса Коми, который сначала занимался «российским делом», «за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству». Президент США подтвердил, что причиной увольнения стало его нежелание прекратить расследование о связях Трампа с Россией.

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С 2017 года дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году расследует спецпрокурор Роберт Мюллер. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. В результате расследования Полу Манафорту, возглавлявшему штаб Трампа, было предъявлено обвинение, не связанное с российским следом. В июне спецслужбы выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Российская сторона отвергает обвинения в причастности к вмешательству в американские выборы.

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