Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, передает РИА Новости.

Российский лидер объявил, что Трамп настроен на дальнейшие встречи. «Я тоже готов», — сказал он во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

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По словам Путина, контакты с США продолжаются, вскоре возможны встречи на международном уровне. «Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных избирателям — американскому народу», — добавил президент.

Говоря о встречах с Трампом, Путин назвал их полезными. «Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю», — уточнил он.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча американского и российского президентов. В закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба лидера оценили переговоры положительно.

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