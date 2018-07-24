Кремль раскрыл возможные места следующей встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите G20 в Аргентине или на других международных форумах, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 24 июля.

«Есть и другие варианты [помимо возможной встречи в Вашингтоне], которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями», — сказал он на брифинге журналистам.

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Первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла 16 июля в Хельсинки, в закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба президента оценили переговоры положительно. Дональд Трамп, в свою очередь, пожаловался на то, что пресса искажает тональность переговоров, намекая на его пренебрежительное отношение к интересам своей страны.

19 июля стало известно, что президент США попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон. Предварительно визит запланирован на осень.

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