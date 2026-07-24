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15:31, 24 июля 2026Экономика

Набиуллина высказалась о ценах на нефть

Банк России снизил прогноз цен на нефть
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Банк России пересмотрел оценки мировых цен на нефть и снизил их на пять долларов за баррель на всем прогнозном горизонте, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

«Мировые цены на нефть остаются волатильными и сильно реагируют на геополитические события», — сказала глава регулятора. Она напомнила, что показатель лишь ограниченно влияет на параметры прогноза ЦБ, поскольку бюджетное правило сглаживает его колебания.

Как следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора, среднегодовая цена российской нефти для налогообложения ожидается на уровне 60 долларов в текущем году и 50 долларов — в течение трех последующих.

Цена барреля нефти марки Brent опустилась 24 июля ниже 100 долларов, но остается существенно выше недавних значений, которых она достигала между первой и второй волнами иранского конфликта.

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